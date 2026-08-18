Dino, Kira y Lobo se incorporan al nuevo Grupo de Intervención Canina de la Policía Local de San Javier

Presentación grupo de intervención canina - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de San Javier ha incorporado a Dino, Kira y Lobo, los tres perros que forman parte del nuevo Grupo de Intervención Canina, creado para reforzar el trabajo policial en la calle y ampliar la capacidad de actuación de los agentes.

El nuevo grupo centrará buena parte de su trabajo en la prevención y detección de drogas, además de prestar apoyo en labores de localización y en otras intervenciones en las que sus capacidades puedan resultar útiles, según han informado desde el consistorio.

La concejala de Policía, Alba Sánchez, ha destacado que la puesta en marcha del Grupo de Intervención Canina responde a dos objetivos: "mejorar nuestra capacidad de respuesta y acercar todavía más la Policía Local a la ciudadanía". Alba ha señalado además su contribución a las labores de prevención, detección y localización.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha asegurado que mejorar la seguridad "requiere de la implicación de todos". Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento está instalando más de 100 cámaras de videovigilancia en distintos puntos del municipio, que se suman ahora a la incorporación del Grupo de Intervención Canina como nuevos recursos al servicio de la seguridad ciudadana.