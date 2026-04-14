La diputada regional Virginia Martínez deja Vox y se marcha al Grupo Mixto

Archivo - La diputada de la Asamblea Regional, Virginia Martínez - CARM - Archivo

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional Virginia Martínez ha anunciado a la Mesa de la Asamblea Regional su decisión de marcharse del Grupo Parlamentario Vox y pasar al Grupo Mixto hasta el final de la legislatura.

Martínez, que ha compartido este cambio a través de su cuenta en la red social X, ha afirmado que lo ha "meditado detenidamente" y que lo hace por su "profunda decepción con el rumbo que ha tomado Vox bajo la actual dirección del partido". Desde el Grupo Mixto, que conforman María Marín y José Luis Álvarez Castellanos, de la coalición Podemos-IU-AV, y su hasta hace poco más de un mes compañero de partido José Ángel Antelo, Martínez ha afirmado que trabajará "para defender que los principios, valores y objetivos originales por los que los ciudadanos votaron a Vox sean defendidos y representados en la Región de Murcia".

En su escrito, la diputada ha acusado a la cúpula de Vox de "acumular cargos para recibir sobresueldos" y de "expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia para que no hagan sombra a quienes no la aportan".