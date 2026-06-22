Un dispositivo de 60 operarios y 19 vehículos trabajarán para atender las incidencias de las pedanías de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo integrado por 60 operarios especializados y una flota de 19 vehículos que desde este lunes trabajarán de forma permanente para atender las incidencias y necesidades de las 59 pedanías.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto al concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, acompañados por los presidentes de las Juntas Municipales, ha explicado que este dispositivo se encargará de garantizar la conservación y mantenimiento de grandes viales, calles, caminos, carriles y aceras. Se trata de "una herramienta pionera que permitirá agilizar las actuaciones, reducir la burocracia y garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidencia en el municipio", según ha informado desde el Consistorio.

La regidora, Rebeca Pérez, ha destacado que este "paso importantísimo" que supone el cambio de modelo a la hora de gestionar las pedanías del municipio de Murcia". Asimismo, ha afirmado que a este dispositivo, el mayor de la historia del municipio, se le han destinado 12,6 millones de euros para los próximos cinco años.

Su puesta en marcha, que supone una inversión de 5.040.000 euros los dos primeros años de contrato, arranca con una planificación organizada y coordinada de las necesidades más prioritarias, tras las consultas realizadas previamente a las diferentes Juntas Municipales.

El plan 'Recupera', puesto en marcha paralelamente a la entrada en vigor del contrato, ha permitido reducir las incidencias en el municipio. Durante tres semanas, el pasado mes de abril se ejecutó este plan intensivo y planificado centrado en reparar en la vía pública 325 incidencias de reparación de asfalto, aceras y pavimentos deteriorados junto con el repintado de señalización horizontal en las zonas reformadas en 28 pedanías, de forma programada y coordinada y con una inversión de 157.438 euros.

Así, esta primera semana se van a realizar actuaciones en Puente Tocinos, Cabezo de Torres, Patiño, Santiago El Mayor, Sangonera La Verde, Torreagüera, Los Ramos y Nonduermas.

MENOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Una de las principales novedades del contrato es la autonomía que tendrán las Juntas Municipales para gestionar directamente las incidencias con las empresas adjudicatarias, eliminando trámites administrativos innecesarios y agilizando las intervenciones.

Con este nuevo modelo, los tiempos máximos de respuesta se reducen significativamente, con plazos que oscilan entre las 3 horas, en caso de muy urgentes, y 7 días como máximo para las ordinarias.

El municipio de Murcia cuenta con cerca de 1.900 kilómetros de carreteras, calles y caminos, por lo que este nuevo servicio permitirá atender de forma más eficaz el desgaste producido por el uso diario, el tráfico y episodios meteorológicos adversos como las lluvias intensas.

UN DISPOSITIVO PREPARADO PARA ACTUAR EN TODO EL MUNICIPIO

El nuevo contrato se estructura en seis lotes geográficos que abarcan la totalidad de las pedanías, los grandes viales de titularidad municipal y los pavimentos situados sobre cauces de riego.

Los equipos realizarán actuaciones como la reparación de baches, hundimientos y grietas; el fresado y extendido de aglomerado asfáltico; la reposición de bordillos; la reparación de aceras y pavimentos; el desbroce de cunetas; la reposición de tapas, imbornales y arquetas; así como la señalización y balizamiento provisional de incidencias que afecten a la seguridad vial y peatonal.

TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Otra de las novedades será la implantación de un sistema informático de gestión que permitirá tramitar incidencias, órdenes de trabajo y reportes fotográficos georreferenciados, facilitando el seguimiento en tiempo real de cada actuación.

Esta herramienta permitirá supervisar, controlar y verificar todas las intervenciones realizadas, mejorando la transparencia y la eficiencia del servicio.

La inversión anual prevista para este servicio equivale a la suma de los recursos destinados a este fin durante los últimos cinco años.