El dispositivo sanitario por el Bando de la Huerta realiza 5 asistencias hasta el mediodía

Archivo - Varias huertanas bailan durante el desfile del Bando de la Huerta en una foto de archivo - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo sanitario desplegado este martes en Murcia con motivo del Bando de la Huerta ha realizado hasta las 12.00 horas un total de cinco asistencias, una menos que en 2025 en esta primera franja de la jornada festiva, según informa el '1-1-2'.

De las intervenciones realizadas, la mayoría ha correspondido a perfiles de edad avanzada, situándose el rango principal en mayores de 66 años (80% de los casos).

En cuanto al desglose por sexos, se han atendido a tres mujeres y dos hombres. La causa principal de estas asistencias ha sido la atención por heridas, habiéndose derivado dos de los casos a los puestos sanitarios instalados en la ciudad.

El informe destaca la ausencia total de traslados hospitalarios hasta el mediodía, así como la inexistencia de asistencias por intoxicaciones etílicas que requirieran derivación a centros del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Por organismos, el personal del 061 ha efectuado cuatro intervenciones, mientras que Cruz Roja ha realizado una.

Las autoridades sanitarias mantienen el despliegue preventivo en los puntos de mayor afluencia de la capital murciana, en una jornada que, por el momento, transcurre con normalidad en el marco de las Fiestas de Primavera.