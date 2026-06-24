Archivo - Los divorcios disminuyen en el primer trimestre de 2026 un 17,5% en la Región de Murcia - ISTOCK/ SIMARIK - Archivo

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Tribunales de Instancia de la Región de Murcia registraron durante el primer trimestre de 2026 un total de 703 demandas de disolución matrimonial, frente a las 852 presentadas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone una disminución del 17,5 %.

La reducción afecta a todas las modalidades de ruptura matrimonial, confirmando una disminución general de la litigiosidad en materia de familia en la Región, especialmente en los procedimientos contenciosos. Los divorcios consensuados, que continúan siendo el procedimiento más frecuente, descendieron de 462 a 411 demandas, un 11 % menos que hace un año.

Por otra parte, los divorcios no consensuados pasaron de 356 a 272 asuntos, con una caída del 23,6 %, según han informado desde el TSJ.

Las separaciones mantuvieron la misma tendencia. Las consensuadas se redujeron de 17 a 12 procedimientos y las no consensuadas de 17 a 8, registrando estas últimas el descenso más acusado, superior al 52 %.

Según los datos elaborados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la tasa de demandas de disolución matrimonial en la Región de Murcia se situó en 44,3 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, que fue de 42,4.

El mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Navarra, con 52,4; Comunidad Valenciana, con 49,6 y Baleares, con 49,3. Los territorios con las tasas más bajas fueron Aragón, Castilla y León, con 36,1; País Vasco, con 36,7; La Rioja, con 37,3; Madrid, con 37,4; Extremadura, con 39,7; Galicia, con 41; Cataluña, con 41,4, y Canarias, con 41,7.

MODIFICACIÓN DE CUSTODIA Y ALIMENTOS DE HIJOS

Al mismo tiempo, las estadísticas muestran una mayor utilización de las vías consensuadas para adaptar las medidas adoptadas tras una ruptura matrimonial o para regular las relaciones paternofiliales respecto de hijos no matrimoniales.

En cuanto a los procedimientos posteriores a la disolución, las demandas de modificación de medidas consensuadas aumentaron un 36,7 %, al pasar de 98 a 134 asuntos. Por el contrario, las modificaciones de medidas no consensuadas descendieron un 22,2 %, desde las 284 registradas en el primer trimestre de 2025 hasta las 221 contabilizadas este año.

También crecieron los procedimientos consensuados de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, que pasaron de 211 a 245 demandas, un 16,1 % más que hace un año. Los procedimientos no consensuados de esta misma naturaleza descendieron ligeramente, de 297 a 280 asuntos, un 5,7 % menos.