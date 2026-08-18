Los docentes podrán elegir entre cerca de 300 acciones formativas con 20.000 plazas para el próximo curso

Imagen de una de las acciones formativas organizadas para docentes por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) - CARM

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los docentes de la Región contarán el próximo curso con una oferta inicial de 286 acciones formativas, distribuidas en 301 ediciones y con alrededor de 20.000 plazas, incluidas en el Plan de Formación Permanente del Profesorado 2026-2027, que se desarrolla a través del Centro de Profesores y Recursos (CPR) de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

La directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, María del Mar Sánchez, ha explicado que "el Plan de Formación mantiene una estructura flexible y abierta, con posibilidad de incorporar nuevas acciones a lo largo del curso solicitadas por los centros educativos, proyectos de innovación, jornadas, etc. El pasado curso, el plan de formación se inició con 300 actividades y finalizó con un total de 973 acciones formativas, con más de 50.500 plazas ofertadas".

La línea con más actividades es la de atención a la diversidad, con 89 acciones formativas, destacando los programas de respuesta educativa al alumnado TEA; el programa de alfabetización Panda, y los congresos Incluyo y de Bienestar Emocional, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La línea de actualización e innovación científica y didáctica cuenta con 75 acciones formativas e incluye formación en nuevas metodologías, actualización didáctica, ABP, etcétera; y la de competencia digital tendrá 63 acciones formativas entre las que destacan las actividades para acreditar la competencia digital docente en los niveles A1 hasta B2, con 2.000 plazas.

Además, en la línea de autonomía de centros se ofrecerán 22 acciones formativas distribuidas entre los seminarios de directores y las acciones formativas para el desarrollo de los centros de excelencia CAF-Educación; la línea de Formación Profesional contará con 21 actividades, y la de competencia en idiomas tendrá 16 acciones formativas para la acreditación de los niveles B2, C1 y C2 de inglés y francés, reforzando los programas de enseñanza bilingüe y formación en metodologías Aicle.

CONVOCATORIA DE FORMACIÓN EN CENTROS

Asimismo, la Consejería ha lanzado la convocatoria para que los centros soliciten la realización de acciones formativas presenciales según sus necesidades reales. Estas actividades formativas pueden desarrollarse en los centros educativos y formarán parte del plan de formación del centro educativo, que será aprobado por el claustro de profesores y se incluirá en la Programación General Anual.

Las solicitudes para la realización de actividades en los centros educativos estarán abiertas del 1 al 18 de septiembre de 2026.

Sánchez ha indicado que "con este Plan, el Gobierno regional continúa fortaleciendo el desarrollo profesional docente como elemento clave para la mejora del sistema educativo regional, adaptándose a los desafíos actuales con una oferta formativa amplia, actualizada y centrada en la mejora continua".

Los docentes podrán consultar la oferta formativa y los plazos de inscripción en las páginas web del CPR y de Educarm.