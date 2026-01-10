Este domingo habrá una batida de jabalí en Cehegín como actuación ordinaria de control cinegético

Barrera para cerrar una zona antes de una batida (archivo) - CARM

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha autorizado la celebración de una batida de jabalí, zorro y arruí en el acotado cinegético MU-70CD, en el término municipal de Cehegín, este domingo día 11 de enero.

La jornada se desarrollará entre las 8.00 y las 16.00 horas y se enmarca en las actuaciones ordinarias de control poblacional de fauna cinegética que impulsa la Comunidad para prevenir daños a la agricultura, reducir el riesgo de accidentes de tráfico y proteger la sanidad animal y la fauna silvestre.

La batida la organiza la Sociedad de Cazadores de Caza y Pesca de Cehegín, titular cinegética del acotado, y se llevará a cabo en las Bragaicas, con una superficie aproximada de 600 hectáreas, en función de la presencia previa de animales.

El dispositivo previsto contempla 52 puestos, cinco postores y ocho rehalas, todo ello bajo la supervisión del personal responsable de la batida y de los Agentes Medioambientales de la zona. El día 25 de enero, entre las mismas horas, se lleva a cabo otra en el mismo municipio, pero en el paraje de Pinosa.

Durante el desarrollo de la actividad, se procederá al corte temporal de los caminos y senderos que dan acceso a la ubicación seleccionada, que tendrán la consideración de zonas de seguridad mientras dure la batida. Los caminos quedarán abiertos de nuevo a partir de las 16:00 horas, una vez finalizada la jornada de caza. La autorización establece un amplio condicionado en materia de seguridad y protección ambiental.

Entre otras cuestiones, se fija la obligación de señalizar previamente la zona, la limpieza completa de los puestos y caminos tras la batida, la correcta gestión de los restos animales y residuos, el uso de chalecos de alta visibilidad por parte de los participantes y el estricto cumplimiento de la normativa sobre distancias, uso de armas y colocación de los puestos para garantizar la seguridad de cazadores y terceros.

Asimismo, se prevé la presencia de personal veterinario o técnico para realizar los controles sanitarios necesarios sobre las piezas capturadas, especialmente en el caso de que su carne se destine al consumo.

Desde el punto de vista de la gestión cinegética, la finalidad principal de la batida es el control de la población de jabalí y de cerdos asilvestrados e híbridos, animales que ocasionan daños importantes en cultivos y explotaciones ganaderas, incrementan el riesgo de colisiones en carretera y pueden actuar como reservorio de enfermedades. También se autoriza la caza de zorro y arruí, especies que en este ámbito pueden generar perjuicios adicionales sobre la agricultura y la fauna.

La resolución detalla los cupos de precintos para arruí y el procedimiento para registrar y comunicar los resultados de la jornada, de modo que la Administración disponga de información precisa para seguir ajustando las medidas de gestión en campañas posteriores.

UN EJEMPLO EN MEDIDAS DE CONTROL DE LAS POBLACIONES DE JABALÍ

La Región de Murcia es actualmente la comunidad autónoma que ha puesto en marcha un mayor número de medidas efectivas para reducir las poblaciones de jabalí, en un contexto nacional en el que se estima la existencia de unos 1.300.000 ejemplares.

Frente a la tendencia general de aumento, Murcia es la única región que ha conseguido invertir esa dinámica gracias a un enfoque integral que combina la ordenación de los aprovechamientos cinegéticos, controles específicos en zonas sensibles, campañas de información y coordinación con el sector agrario, las organizaciones de cazadores y los ayuntamientos.

En este marco, la batida autorizada en Cehegín se entiende como una actuación más, integrada en la planificación regional y desarrollada con total normalidad y transparencia. Además de reforzar la seguridad y reducir daños, estas acciones permiten disponer de datos actualizados sobre las poblaciones de fauna, gracias a las fichas de resultados que deben remitir los titulares de los acotados tras cada jornada, con información sobre animales avistados y capturados, edades y sexo.

El Gobierno regional subraya la importancia del papel que desempeñan las sociedades de cazadores de la Región de Murcia, que con su esfuerzo contribuyen a mantener bajo control el crecimiento de las poblaciones de jabalí registrado en la última década, así como a conservar el equilibrio entre la actividad cinegética, la actividad agraria y la protección del medio natural.