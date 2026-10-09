Don Juan Tenorio llegará por primera vez a Santomera el próximo 24 de octubre

Presentación de la obra de Don Juan Tenorio en Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La compañía teatral Amigos del Tenorio iniciará su gira de esta temporada en Santomera con una adaptación del clásico de José Zorrilla, que se representará el 24 de octubre, a las 18.30 horas, en el Auditorio Municipal Ginés Abellán, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos.

La muerte, las ánimas y la redención de las almas protagonizan esta versión, dirigida por Elvira Pineda, veterana directora especializada en teatro clásico, según ha informado el Ayuntamiento.

Ricardo Giner, concejal de Cultura, ha presentado este viernes el espectáculo junto a Pineda. La obra contará con un amplio elenco de actores y actrices, un cuidado vestuario y una puesta en escena que combina los elementos románticos, religiosos y fantásticos del montaje original.

Giner ha destacado que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación cultural variada, que acerque propuestas de calidad a nuestros vecinos y vecinas y contribuya a mantener vivo el dinamismo de Santomera".

"La llegada de compañías como Amigos del Tenorio nos permite ofrecer espectáculos para distintos públicos y convertir nuestros espacios culturales en puntos de encuentro para nuestros vecinos y vecinas", ha añadido.

Publicada por primera vez en 1844, Don Juan Tenorio es uno de los dramas más conocidos de la literatura española. Ambientada en la Sevilla del siglo XVI, la obra narra la historia de un seductor que desafía las convenciones sociales y religiosas, en una trama que entrelaza el amor, el honor y la posibilidad de redención.

Sus versos memorables y la combinación de escenas cómicas, trágicas y sobrenaturales han convertido este texto en un referente del teatro español, especialmente durante la celebración de Todos los Santos.

El espectáculo, recomendado para mayores de 12 años, cuenta con el patrocinio de la empresa Puertas Perciber y tiene una duración aproximada de 120 minutos.

Las entradas, a un precio de 5 euros, ya están a la venta en 'vivaticket.com' y, en taquilla, una hora antes de la función, sujetas a disponibilidad.