Doña Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia en un acto cargado de solemnidad

La Princesa de Asturias, Doña Leonor, y la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, durante el acto de concesión de la Medalla de Oro del Parlamento autonómico - MARTÍN C./EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón, ha recibido este miércoles la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia, la máxima distinción que otorga el poder legislativo autonómico, en un solemne acto institucional celebrado en el Patio de los Ayuntamientos de la Cámara, en Cartagena.

A su llegada al exterior de la sede parlamentaria, la Princesa ha sido recibida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Una vez en el interior de la Asamblea, Su Alteza Real, que ha vestido el uniforme de diario de especial relevancia de alferez del Ejército del Aire, ha saludado a los miembros de la Mesa de la Cámara, a los expresidentes de la institución y a los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios.

A continuación, la letrada secretaria general del Parlamento autonómico, Encarnación Fernández de Simón, ha leído el acta de concesión de la Medalla de Oro, que ha entregado en mano a Doña Leonor la presidenta en presencia de los diputados regionales, dispuestos en los laterales de la estancia por orden alfabético.

Su Alteza Real se ha dirigido después al Salón del Príncipe para firmar en el Libro de Oro de la Asamblea Regional.

La Princesa de Asturias ha lucido para la ocasión en su informe la Gran Cruz del Mérito Militar; la Gran Cruz del Mérito Naval, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la insignia de la Orden del Santo Cristo de Portugal

Tras la conclusión del acto en Cartagena, la agencia oficial se ha trasladado al municipio de San Javier, donde Doña Leonor ha recibido de manos del alcalde, José Miguel Luengo, la Medalla de Oro de la Villa y el nombramiento como Hija Adoptiva de la localidad.

Estas distinciones municipales se otorgan tras el periodo de instrucción de la heredera en la AGA, donde ha completado este curso académico su formación teórica y práctica, que ha incluido el programa de vuelo en el avión de entrenamiento Pilatus C-21.

La jornada se produce además un día después de que la Princesa de Asturias se convirtiera en el primer miembro de la Familia Real en saltar en paracaídas, tras concluir el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo 'Fernández Parada', en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

Una vez finalizado el acto en San Javier, la comitiva se ha dirigido a la ciudad de Murcia para la recepción oficial en el Palacio de San Esteban, sede de la Comunidad Autónoma, donde recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia de manos del presidente autonómico, Fernando López Miras.