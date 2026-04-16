Dos heridos en un accidente entre una camión y dos turismos en la salida de la A-30 al polígono Oeste

Archivo - Ambulancia '061' - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados un camión y dos turismos en la salida de la MU-33 hacía el polígono industrial Oeste, en Murcia.

El accidente ha ocurrido a las 7.56 horas y en él han resultado heridos sin gravedad dos hombres, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias a Europa Press. Uno de ellos ha quedado atrapado en el turismo y ha sido rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Murcia quienes han desplazado dos vehículos y 10 efectivos.

Ambos han sido estabilizados por sanitarios del 061 y trasladados al Hospital Virgen de la Arrixaca y al Morales Meseguer.

Este accidente, sumado a las retenciones provocadas por las obras de Ronda Sur, está provocando un atasco de 7 kilómetros en sentido Albacete, según la Guardia Civil.