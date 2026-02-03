Dos jóvenes resultan heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente de tráfico en la A-7 en Murcia

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 19 y 20 años han resultado heridos, uno de ellos de carácter muy grave, al accidentarse el turismo en el que viajaban en la autovía A-7, a su paso por la pedanía murciana de La Ñora, en Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas informando del accidente a las 3.25 horas. Los llamantes ubicaban el accidente en el kilómetro 571 de la referida vía, en sentido Andalucía, y señalaban que uno de los ocupantes del turismo estaba atrapado en el interior.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios han atendido a los dos jóvenes. Uno de ellos tuvo que ser rescatado por los bomberos del vehículo accidentado. Tras ser estabilizados, fueron trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, quedando ingresado uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).