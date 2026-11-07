Dos locutores del taller de radio de Assido participan en la rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente

Fran Fernández y Carmen María Hernández formularon una pregunta al seleccionador absoluto en el Estadio Metropolitano y mantuvieron después un encuentro en privado con él y con David Gordo, seleccionador Sub-21. - ASSIDO

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fran Fernández Pérez y Carmen María Hernández Hernández, dos locutores del taller 'La Radio de Assido', protagonizaron una jornada histórica para la inclusión en el Estadio Metropolitano de Madrid al participar de manera activa en la rueda de prensa oficial de la Selección Española de Fútbol, en la que el seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, anunció la convocatoria para el próximo compromiso internacional.

Una comparecencia marcada por las novedades en la lista -con la llamada de jóvenes talentos como Jacobo Ramón- y en la que también hubo un sentido recuerdo para el futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel tras su reciente fallecimiento.

Durante el turno de preguntas reservado a los medios de comunicación acreditados, los jóvenes reporteros de la Asociación para personas con síndrome de Down de la Región de Murcia (Assido) tomaron el micrófono para plantear una cuestión directa al técnico riojano: cómo se sentía tras haber sido galardonado recientemente con el Balón de Oro al mejor entrenador del mundo.

Tras la comparecencia ante la prensa, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) facilitó un encuentro privado en el que ambos integrantes de 'La Radio de Assido' pudieron entrevistar cara a cara tanto al propio Luis de la Fuente como al seleccionador nacional de la Sub-21, David Gordo. A lo largo de sendas charlas, profundizaron en sus trayectorias profesionales, el papel de los valores de esfuerzo, compañerismo y superación en el deporte de élite y su vertiente más personal.

Desde Assido han querido agradecer de manera expresa la cercanía, predisposición y sensibilidad mostradas en todo momento por la RFEF, la Selección Española y ambos entrenadores para hacer posible esta experiencia.

Asimismo, desde la entidad han destacado que esta estrecha colaboración con el estamento federativo tiene un reflejo diario a nivel autonómico, donde la asociación cuenta de manera continuada con el respaldo y la implicación de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) en sus proyectos deportivos y de inclusión social.

El proyecto de radio y comunicación audiovisual de Assido tiene por objetivo dotar de herramientas comunicativas, autonomía y voz propia a las personas con discapacidad intelectual, demostrando que con los apoyos adecuados son capaces de participar con solvencia en los foros informativos de máxima repercusión pública. El contenido íntegro de las entrevistas estará disponible próximamente en el canal de YouTube de la asociación.