MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntaera pa la Plática, el Esturrie y el Escarculle la Llengua Murciana celebra del 23 al 29 de noviembre la XXXVII Semana de la Llengua Murciana, con cuatro jornadas de actos abiertos al público. El acto central tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del Edificio Moneo, en la Plaza Belluga de Murcia, y reunirá la presentación de los dos libros en panocho publicados este año con el reconocimiento a las cuatro personas distinguidas en esta edición.

La velada se abrirá con la abiertera poética a cargo de Manolo Manzanares Zambudio, y continuará con la presentación de 'Azadares', poesía en panocho de María Jesús Lacárcel, y 'Entre resollicos, murrias y alegrías', de Manolo Marco. Son los dos títulos aparecidos este año en lengua murciana, una producción literaria que L'Ajuntaera viene manteniendo desde hace casi cuatro décadas.

LOS HOMENAJEADOS

Los Personajes de Honra de esta edición son dos lorquinos. Pablo Díaz Moreno nació en la Sierra de la Almenara; jornalero y aficionado al trovo, colaboró con el grupo trovero aguileño y desde 1986 escribe los pregones del carnaval de Águilas. Ha publicado dos colecciones de cuentos folclóricos, 'Er caracol sin priesa' y 'La encantá e Tébar'.

Felipe Martínez Sánchez, 'Felipe de la Torrecilla', nació en la sierra de la Parrilla y trasladó después su residencia a La Torrecilla. Aguilandero y trovero desde muy joven, fue guion de pascuas en la ermita del Praico y más tarde rezó los pasos del Vía Crucis Lorquino. Su obra poética se publicó en un libro acompañado de un disco con esos pasos y con sus bandos panochos.

El título de Breva Macoca recae este año en Jesús Boluda del Toro, director de la Feria del Libro de Murcia y escritor; el de Personaje Delustre, en Pedro Marín Saura, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta de Alcantarilla. Cada distinción irá precedida de su suflama, el discurso de elogio con que L'Ajuntaera presenta a la persona homenajeada, y seguida de la plática del distinguido.

El programa incluye además la lectura de relatos y poesías de los Personajes de Honra y la actuación del grupo ACASTAMUR, que interpretará con castañuelas un repertorio de nuevas canciones.

EL RESTO DE LA SEMANA

El martes 24 de noviembre, 19.00 horas en el Edificio Moneo, bajo la presentación del periodista Pablo Rodríguez Fernández, se celebrará la Abiertera poética de José Ángel García Manzanera; 'Poetas en el recuerdo', dedicado a Agustín Sánchez Martínez, con la proyección del vídeo de su poesía 'Mi roalico' (cantada por la Coral Discantus); y el fallo público y entrega de galardones del XXXII Certamen Literario en Murciano, con recital y lectura de los trabajos premiados. En el intermedio, actuación del grupo ACASTAMUR (castañuelas) y del niño 'Panochista Darío de El Ranero'.

El viernes 27 de noviembre, 19.00 horas en el Museo de la Universidad de Murcia, se celebra la XVI Jornada del Murciano (Cuartel de Artillería, pabellón 4, calle Cartagena), con la visita guiada al museo a las 19.00 horas y, a las 19.30 horas, las ponencias 'El largo camino de los vocabularios murcianos', de Inmaculada Perán Rex, licenciada en Filología, doctora en Educación y profesora de lengua castellana y literatura, y 'Tradición oral en la Región de Murcia. El cuento folklórico', de Anselmo José Sánchez Ferra, investigador y miembro de la Sociedad Murciana de Antropología. A los asistentes se les entregará gratuitamente el libro de la XV Jornada.

Finalmente, el domingo 29 de noviembre, 13.00 horas en el El Esparragal, se celebra la Misa en la iglesia de Santa María del Azarbe (vereda de Cayuelas, 126), oficiada por su párroco y cura de L'Ajuntaera, el padre Juan Antonio Alonso Costa, y recital poético en el mismo templo a cargo de personal de L'Ajuntaera. A las 14.00 horas, comida de hermandad en el Centro Social de Mayores de la Orilla del Azarbe.