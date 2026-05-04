La economía regional es la segunda que más crece durante el primer trimestre de 2026, según la AIReF

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha destacado que los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) publicados este lunes sobre la estimación del PIB de las comunidades autónomas para este periodo "confirman la buena marcha de la economía regional y avalan un modelo, el del presidente López Miras, que estimula el crecimiento e incentiva la creación de empleo aplicando medidas y políticas de simplificación administrativa y moderación fiscal que nos están permitiendo liderar el crecimiento económico en los últimos años", según han informado desde el Ejecutivo regional.

La Región de Murcia se mantiene al frente del crecimiento a nivel nacional, con una tasa de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,7 por ciento durante los tres primeros meses de 2026. El informe, en concreto, señala que el crecimiento de la economía regional alcanzó un 0,7 por ciento entre los meses de enero y marzo, periodo en el que solo fue superada por la Comunidad de Madrid (0,8 por ciento).

En 2024, según BBVA Research, la Región de Murcia se situó de nuevo al frente del crecimiento en España, con un aumento del 4,4 por ciento de su PIB.

En 2025, la Región de Murcia creció un 3,1 por ciento y se mantuvo como uno de los motores de la economía nacional, mientras que para 2026 se estima un crecimiento del 2,5 por ciento, lo que mantiene a la Región por encima de la media nacional.