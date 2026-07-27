Educación adjudica el 93% de las 1.607 plazas de Maestros y sitúa la interinidad en el 6,4%

Archivo - Imagen de archivo de las pruebas de las oposiciones a Maestros - CARM - Archivo

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las oposiciones al cuerpo de Maestros celebradas en junio y julio han permitido reducir la tasa de interinidad de este colectivo hasta el 6,4%, casi dos puntos por debajo del 8% fijado como referencia por la Unión Europea, tras adjudicarse 1.496 de las 1.607 plazas convocadas por el Gobierno regional, lo que supone el 93% de la oferta.

Han quedado desiertas 111 plazas, de las que 25 corresponden a la especialidad de Audición y Lenguaje y 86 al turno de reserva para personas con discapacidad. Estas vacantes volverán a ofertarse en el próximo proceso selectivo, previsto inicialmente para 2028, según ha informado la Comunidad.

A la primera prueba concurrieron 9.451 aspirantes, el 83% de los 11.381 admitidos, con una ratio de 5,8 candidatos por plaza. De ellos, 3.528 opositores, el 37,3%, superaron la primera fase, un porcentaje similar al de convocatorias anteriores con pruebas eliminatorias.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha destacado las novedades incorporadas en esta convocatoria, entre ellas la posibilidad de elegir entre dos ejercicios en la prueba práctica, el diseño de este examen por una comisión de cinco miembros, la publicación previa de los criterios de corrección y la utilización de papel autocopiable que permitió a los aspirantes conservar una copia de su examen.

Según ha señalado, estas medidas han contribuido a que el proceso sea "más transparente". Asimismo, Marín ha recordado que el proceso selectivo está regulado por normativa estatal y ha reiterado la petición del Gobierno regional al Ministerio para revisar el actual sistema de oposiciones.

El titular de Educación ha indicado además que el Ejecutivo autonómico prevé convocar cerca de 7.000 plazas docentes durante la legislatura.

A las 845 plazas ofertadas en 2023, las 798 convocadas en 2024, las 1.595 de 2025 y las 1.607 de este año se sumarán las 2.000 plazas para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos anunciadas para 2027.