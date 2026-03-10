Educación convoca las ayudas del comedor escolar para el próximo curso

Archivo - Detalle de una de las bandejas de la comida en un comedor - María José López - Europa Press - Archivo

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo para que las familias que cumplan los requisitos puedan solicitar las ayudas de comedor escolar para el próximo curso arranca este miércoles, según ha informado la Comunidad.

Estas ayudas asistenciales, que suponen la gratuidad de este servicio y una inversión del Gobierno regional de cerca de 5,6 millones de euros, están destinadas a alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria.

Se prevé que más de 5.300 alumnos puedan beneficiarse de la gratuidad del comedor escolar.

La convocatoria de ayudas se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y el plazo para presentar las ayudas finaliza el 1 de abril.

Este año, como novedad, se elimina el plazo excepcional de solicitud y el extraordinario se alargará hasta el día 20 de julio, para alumnos repetidores o de incorporación tardía, con el fin de que la convocatoria quede resuelta antes del inicio de curso y todos los alumnos tengan acceso al comedor el primer día de curso.

La presentación de las solicitudes se realizará online, con certificado electrónico, clave pin o bien con Educas, usando la clave y contraseña que utilizan los progenitores para acceder a Mirador.

Para obtener estas ayudas será requisito esencial que los ingresos de la unidad familiar en el año 2025 no superen, en función del número de miembros computables, los importes máximos determinados en la convocatoria.

El pasado año se aumentó el umbral de renta para la concesión de las ayudas. Para la concesión de estas becas se toma como referencia el IPREM (que es el índice nacional utilizado para ayudas y subvenciones), y se incrementa una media de más del 20 por ciento con el fin de que el umbral de renta sea más alto y se beneficien más alumnos.

En los últimos cursos, prácticamente se han duplicado las ayudas, pasando de 4 millones iniciales en el curso 2023-2024, que se ampliaron hasta los 4,8 millones de euros para que todas las familias que cumplían los requisitos recibieran la ayuda; a los 5,6 millones de euros del próximo curso.

El titular de Educación, Víctor Marín, ha indicado que "la Región cuenta con más de 300 comedores escolares en centros públicos, que dan servicio a 20.000 estudiantes, de forma que el 75 por ciento de los colegios públicos disponen de este servicio.

El próximo curso se incrementará el número de usuarios en 300 ya que se incorpora el alumnado de los 11 colegios con contarán con primero de Educación Secundaria Obligatoria".

Las ayudas de comedor son un importante recurso para el sostenimiento de la conciliación de la vida laboral y familiar, además de un excelente medio para que los más pequeños puedan desarrollar hábitos saludables, ya que garantizan menú escolar para alumnos de primer ciclo de Educación Infantil (2 años), segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

Este servicio ofrece a las familias una alternativa para conciliar la vida laboral, incrementando así los servicios gratuitos, al mismo tiempo que los alumnos reciben un menú equilibrado y saludable, y los monitores realizan actividades de promoción de la salud y de la alimentación durante las dos horas diarias que permanecen los alumnos en el comedor.