El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, preside la sesión ordinaria de la Mesa Sectorial de Educación - CARM

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional convocará un total de 2.158 plazas para el cuerpo de Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos docentes en las oposiciones previstas para 2027, según ha informado la Comunidad tras la sesión ordinaria de la Mesa Sectorial de Educación presidida por el consejero del ramo, Víctor Marín.

La oferta pública de empleo ha recibido el respaldo de las organizaciones sindicales ANPE, CCOO y UGT y se elevará ahora a la Mesa General de la Función Pública para su aprobación definitiva, con la previsión de que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) antes de que finalice este año.

Marín ha destacado que esta convocatoria, la más numerosa celebrada hasta la fecha para estos cuerpos, permitirá reducir la tasa de interinidad por debajo del 8% fijado por la Unión Europea (UE), al tiempo que garantiza la estabilidad del personal docente.

En esta línea, la Consejería ha indicado que el proceso selectivo al cuerpo de Maestros celebrado este año ha permitido reducir la tasa de interinidad al 6,4% en este colectivo profesional.

La convocatoria de 2027 incluye plazas de la oferta de empleo 2026 y otras de ofertas de empleo y de la tasa de reposición de años anteriores pendientes de convocar.