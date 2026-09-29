Archivo - Imagen de archivo. Educación elimina cautelarmente el límite de edad en FP para alumnos con discapacidad. - CARM - Archivo

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia eliminará cautelarmente el límite de edad para el acceso a determinados programas de Formación Profesional destinados a alumnado con discapacidad, a la espera de que el Ministerio de Educación aclare la interpretación de la normativa, según ha informado el Gobierno regional.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien ha señalado que la medida permitirá que estos alumnos puedan incorporarse "en los próximos días" a los centros educativos mientras se resuelve "el fondo de la cuestión" con el Ministerio.

"La Consejería de Educación de la Región de Murcia ha sido la primera interesada en flexibilizar los límites de edad para este alumnado", ha afirmado Marín, quien ha recordado que la Comunidad ya trasladó esta petición al Ministerio "hace más de diez meses" mediante una carta en la que solicitaba aclaraciones sobre la interpretación de la normativa.

El consejero ha explicado que la decisión se adopta mediante medidas cautelares "en tanto que se resuelve la comunicación con el Ministerio para que se suprima ese límite de edad y que los alumnos puedan incorporarse en los próximos días en los centros educativos".

"Insisto, de forma cautelar, en tanto que se resuelve el fondo del asunto porque no vamos a esperar más demoras", ha señalado.

Marín ha indicado que la Consejería lleva diez meses esperando una respuesta del Ministerio y ha asegurado que esta se ha producido finalmente a través de "dos comunicaciones" que, según ha señalado, "incluso tienen aspectos contradictorios".

"En tanto que por el cauce oportuno y reglamentario seguimos dilucidando con el Ministerio aquellos aspectos que deben aclararse, dictaremos medidas cautelares para que estos alumnos puedan incorporarse a los centros y, por tanto, suprimiendo el límite de edad", ha concluido.