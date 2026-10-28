Educación y Famdif llevarán talleres sobre discapacidad a 70 centros educativos de la Región

Una campaña de sensibilización sobre discapacidad llegará este curso a unos 70 colegios de la Región - CARM

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio Juan XXIII de Murcia ha acogido la primera sesión de la campaña de sensibilización escolar sobre la discapacidad física y orgánica, organizada por la Consejería de Educación y Formación Profesional y Famdif/Cocemfe-Murcia, que llegará este curso a alrededor de 70 centros educativos de la Región.

La iniciativa está dirigida a alumnado de Educación Infantil y Primaria y consiste en talleres para dar a conocer distintos aspectos relacionados con la discapacidad física y orgánica, así como las barreras y condiciones que influyen en la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha visitado el centro acompañado por la vicepresidenta de Famdif/Cocemfe-Murcia, Susana Sempere; la directora general de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Miriam Pérez; la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño, y el director del colegio, Alonso Lozano.

Durante la visita, Marín ha destacado la importancia de estas actividades para acercar al alumnado a la realidad de las personas con discapacidad y fomentar actitudes de respeto, empatía, igualdad e inclusión desde las primeras etapas educativas.

Durante el pasado curso se desarrollaron 192 talleres en centros educativos, con la participación de 50 personas voluntarias y profesionales. La campaña se lleva a cabo desde 1993 y ha contado con la asistencia de más de 120.000 escolares a lo largo de sus 33 años de trayectoria.