Educación instalará placas solares en once centros educativos de la Región durante este verano

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitan el colegio Vicente Medina (Cartagena), donde este verano se realizarán obras de cambio de cubiertas e instalación de placas solares - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación y Formación Profesional llevará a cabo este verano el cambio de cubiertas, la mejora del aislamiento térmico y la instalación de placas solares en 11 centros educativos de la Región de Murcia, con una inversión que supera los seis millones de euros, con el objetivo de mejorar el confort térmico en colegios e institutos.

Se trata de obras previstas en el Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática, cofinanciado por fondos europeos Feder, que incluye un total de 166 actuaciones en centros, tanto colegios como institutos, con un presupuesto que supera los 48 millones de euros y del que ya se ha ejecutado más del 50 por ciento, según han indicado desde el Ejecutivo regional.

La Consejería ha licitado obras de cambio de cubiertas e instalación de placas solares en 16 centros educativos, con una inversión de más de 8,5 millones de euros. Ya están adjudicados los trabajos para las actuaciones durante este verano en 11 centros educativos y el resto se encuentran en fase de contratación.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha anunciado este miércoles, durante la visita al colegio Vicente Medina de Cartagena, junto con la alcaldesa, Noelia Arroyo, la inversión de 1,2 millones de euros en el cambio de cubiertas y la instalación de placas solares de los colegios Vicente Medina y San Francisco Javier.

Debido a la envergadura de los trabajos y a la dificultad técnica por la necesidad de permisos especiales, estas obras se realizan en periodos no lectivos.

En el colegio Vicente Medina las obras se realizarán este verano, se invertirán 800.000 euros y se actuará en tres edificios, los módulos de Infantil, Primaria y la vivienda del conserje, con un total de 3.200 metros cuadrados.

La actuación principal se realizará en el módulo de Primaria con la sustitución de la cubierta, se instalarán paneles fotovoltaicos, se aplicará revestimiento exterior para mejorar la eficiencia energética de la fachada, se sustituirán las carpinterías exteriores, vidrios y persianas y los lucernarios por elementos que mejoren el aislamiento del centro, y se construirá una rampa de acceso para mejorar la accesibilidad del edificio.

En el módulo de Infantil se sustituirá la parte plana de la cubierta por otra que mejore el aislamiento térmico y facilite su mantenimiento y los lucernarios. Además, se cambiará la cubierta del garaje de la vivienda del conserje.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses. Se realizarán las obras principales cuando no haya actividad lectiva y el resto de obras serán compatibles con la actividad docente.

En el colegio San Francisco Javier (Los Barreros) se invertirán más de 400.000 euros en la sustitución de la cubierta del edificio de Primaria y la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo del centro, y se mejorará el aislamiento de la cubierta del módulo de Infantil. El plazo de ejecución es de tres meses.

Este verano se realizarán obras en los colegios Vicente Medina (Cartagena), San Miguel (Molina de Segura), Jacinto Benavente (Alcantarilla), El Salvador (Caravaca de la Cruz), Virgen de la Candelaria (Caravaca de la Cruz), IES San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz), colegio Nuestra Señora de Loreto (San Javier), colegio El Garbanzal (La Unión), colegio San Roque (Ceutí), colegio Gerónimo Belda (Cieza) y las dos sedes del colegio rural agrupado Río Argos (Cehegín), en Canara y en Valentín. Se han adjudicado recientemente las obras del colegio San Francisco Javier (Cartagena).

Los centros que se encuentran en licitación son los colegios Escultor González Moreno (Murcia), Casa del Niño (Lorca), La Torrecilla (Lorca) y El Romeral (Molina de Segura).

ACTUACIONES POR IMPORTE DE 80 MILLONES

Marín ha destacado que "desde el Gobierno regional se trabaja desde hace años en distintas acciones con el fin de mitigar el efecto del calor en los centros educativos, y mejorar el confort térmico, lo que requiere de actuaciones complejas adaptadas a las necesidades de cada centro, que van desde mejorar la eficiencia energética, mejorar la potencia eléctrica e instalar sistemas de climatización acordes con la normativa actual".

En este sentido, el Gobierno regional ha invertido en los últimos seis años cerca de 80 millones de euros en actuaciones integrales en un centenar de centros como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización.

Además, los presupuestos de este año contemplan una partida específica de 11 millones de euros para mejorar el confort térmico de las aulas de la Región.