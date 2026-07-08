Educación invierte cerca de 200.000 euros en la mejora de cuatro centros educativos de Santomera

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visita la obra que se está realizando en el colegio Nuestra Señora del Rosario de Santomera - AYUNTAMIENTO DE LORCA

SANTOMERA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha destinado una subvención de cerca de 200.000 euros para las obras de mejora en las instalaciones de cuatro centros educativos del municipio de Santomera. Las actuaciones se realizan en los colegios Campoazahar (La Matanza), Fuensanta Caravaca Hernández, Madre Esperanza (El Siscar) y Nuestra Señora del Rosario.

El consejero, Víctor Marín y el alcalde, Víctor Martínez, han visitado el colegio Nuestra Señora del Rosario para conocer las reformas. Marín ha explicado que "este tipo de actuación es un ejemplo de cómo la colaboración entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos se traduce en mejoras reales para los centros educativos y para toda la comunidad escolar. Se trata de obras que responden a necesidades concretas y que contribuyen a mejorar el funcionamiento de los colegios y la calidad de los servicios que reciben los alumnos", según han informado desde el Ejecutivo regional.

En concreto, en el colegio Campoazahar, en La Matanza, se va a construir un almacén modular con una inversión de casi 37.000 euros; también se están reparando las pistas deportivas en los colegios Fuensanta Caravaca Hernández, con un presupuesto de 39.643 euros, y Madre Esperanza (El Siscar), con una inversión de 37.664 euros; y, por último, se está arreglando el muro perimetral en el colegio Nuestra Señora del Rosario, con un presupuesto de casi 100.000 euros. Las obras las ejecuta el Ayuntamiento a través de la subvención directa del Gobierno regional.