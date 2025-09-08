Educación suprime el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en virtud del acuerdo de Presupuestos con Vox

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha decidido suprimir el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, en el que participaban unos 300 alumnos, en virtud del acuerdo alcanzado por el Gobierno regional y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad correspondientes a 2025.

"La voluntad del Gobierno de la Región de Murcia es hacer cumplir el acuerdo de presupuestos; un acuerdo que es beneficioso para el interés general y para toda la comunidad educativa", ha señalado el titular del ramo, Víctor Marín, a preguntas de los periodistas durante el inicio del curso escolar.

Marín ha insistido en que el Gobierno de la Región de Murcia "va a cumplir ese acuerdo en el ejercicio de sus competencias y con respecto a la legalidad".

Cabe recordar que una de las condiciones de Vox para apoyar las cuentas regionales era la supresión de este programa educativo. El presidente provincial del partido, José Ángel Antelo, señaló hace unos meses que "en las aulas de la Región de Murcia solo debe implantarse la cultura española".

"Aquellos que vengan de fuera para adaptarse a nuestra forma de vivir deben aprender la lengua española. Y aquellos que quieran aprender otro tipo de culturas, sea la que sea, tienen esos países para hacerlo", precisó en su momento Antelo.