Educación trabaja en un decreto para reducir la carga burocrática del profesorado

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional trabaja en un nuevo decreto para reducir la carga burocrática de los docentes, según ha anunciado el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, en la Asamblea Regional.

El nuevo decreto incidirá principalmente en tres ámbitos: la simplificación de procesos de programación, la reducción de las tareas administrativas que llevan a cabo los equipos directivos y la mejora en las aplicaciones informáticas de uso en los centros para simplificar procesos. "Esta normativa modificará y mejorará aspectos que ya están regulados en la actualidad", ha señalado el Ejecutivo regional.

Marín ha explicado que "el incremento de la carga burocrática que soportan los centros se intensificó con la implantación de la Ley Orgánica 3/2020, que modifica la Ley orgánica de Educación (Lomloe), con más exigencias de programación, más formalización de procesos, más registros y más necesidad de justificar documentalmente actuaciones que muchas veces duplican información ya existente".

El titular de educación defendió que "la burocracia debe estar al servicio de la educación, y no al revés. No queremos que el profesorado invierta su tiempo en rellenar informes, sino que ese tiempo vuelva al aula, a la preparación de las clases y a la atención personalizada al alumnado".

El nuevo decreto, ha añadido Marín, "pretende fijar criterios comunes, homogeneizar las actuaciones y ofrecer seguridad jurídica".