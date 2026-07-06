Educación trabaja en el refuerzo de la estructura del pabellón de Infantil del colegio Mariano Aroca de Murcia

Reunión del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, con la dirección del colegio Mariano Aroca (Murcia) y el AMPA. - CARM

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional invierte 450.000 euros en consolidar la estructura del pabellón de Infantil del colegio Mariano Aroca (Murcia), tras producirse varios desprendimientos y detectar grietas. Los trabajos de refuerzo de la estructura, que se han iniciado ya, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, según informa la Comunidad.

El consejero, Víctor Marín, ha mantenido este lunes un encuentro con la dirección del centro y los representantes del AMPA, con el fin de informar sobre las obras y acordar con la comunidad educativa y con el Ayuntamiento de Murcia la distribución del alumnado de Infantil.

Los alumnos serán reubicados, al inicio de curso, en espacios del pabellón de Primaria y en seis aulas modulares que se instalarán en el centro mientras continúen las obras.

En este sentido, Marín ha destacado que "desde el primer momento hemos actuado con rapidez para poner en marcha las obras de refuerzo del pabellón y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Los alumnos de Infantil continuarán su actividad lectiva en septiembre con todas las garantías mientras se ejecutan los trabajos".