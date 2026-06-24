Efectivos de emergencia trabajan en la extinción de un incendio forestal en Abanilla

Incendio forestal declarado en la sierra de Macisvenda (Abanilla) - HELICÓPTERO MU020

ABANILLA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Un operativo adscrito al Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, se ha movilizado para apagar un incendio declarado en la sierra de la pedanía de Macisvenda, en Abanilla.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso de una de las garitas de vigilancia del Plan Infomur a las 13.10 horas y, posteriormente, el '1-1-2' ha comenzado a recibir llamadas alertando de la columna de humo.

Al lugar se han movilizado agentes medioambientales, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con brigadas forestales helitransportadas.

También trabajan en la zona un helicóptero de coordinación y vigilancia del Plan Infomur; un helicóptero del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y seis brigadas forestales terrestres.