Efectivos del Plan Infomur combaten un incendio forestal en Moratalla

Incendio forestal en la zona del Cortijo de Jabanas, - 112

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infomur combaten en estos momentos un incendio forestal, declarado sobre las 15.50 horas, en la zona del Cortijo de Jabanas, próxima a una pista forestal que une La Rogativa e Inazares, en el municipio de Moratalla.

Trabajan en la extinción del incendio cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dos helicópteros y un avión enviados por la Junta de Castilla-La Mancha, así como trece brigadas forestales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y otra de Castilla-La Mancha.