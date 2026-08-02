Efectivos del Plan Infomur continúan trabajando en el incendio declarado este sábado en la Sierra de la Serreta

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infomur continúan trabajando en el incendio declarado este sábado, minutos antes de las 19.00 horas, en la Sierra de la Serreta, municipio de Caravaca de la Cruz, tras la caída de un rayo.

Sobre las 6.00 horas de esta mañana se ha producido el relevo de las brigadas y agentes medioambientales que han estado trabajando toda la noche en el incendio. Se han incorporado dos brigadas de intervención rápida con agentes medioambientales.

Está prevista la intervención de medios aéreos para eliminar los puntos calientes que pueden activarse a lo largo del día, tanto por las altas temperaturas que se esperan, como por el viento reinante en estos momentos en la zona.

El fuego se daba por controlado a las 20.35 horas de ayer, y a las 22.00 horas, se retiraban los medios aéreos y progresivamente bomberos del Consorcio y brigadas forestales. También se retiraba Protección Civil de Caravaca de la Cruz, una vez asegurado avituallamiento de comida y agua a los efectivos que van a permanecer durante toda la noche en la zona, asegurando y refrescando la superficie calcinada.