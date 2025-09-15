Efectivos del Plan Infomur se movilizan para sofocar un conato de incendio forestal en Cartagena (Murcia)

Conato de incendio forestal declarado en la carretera de La Unión a Portmán, en el término municipal de Cartagena (Murcia) - '1-1-2'

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur se han movilizado para sofocar un conato de incendio forestal declarado en la carretera de La Unión a Portmán, en el término municipal de Cartagena (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a partir de las 14.39 horas alertando de un posible incendio cerca del cruce de El Gorgel, en la finca Los Palmeros.

Según los llamantes, el fuego se había iniciado en la broza de los pinos cerca de una vivienda para extenderse después al monte.

Hasta el lugar se han dirigido un agente medioambiental con brigada forestal; Protección Civil de Cartagena y de La Unión; bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Cartagena; un helicóptero con brigada helitransportada y Policía Local.

Las unidades de Protección Civil de La Unión, que han sido las primeras en llegar, han indicado que el fuego se estaba extendiendo con rapidez al monte, localizándolo en los puntos kilométricos 3-4 de la carretera N-345.

A las 16.14 minutos, el mando de la extinción ha señalado que el perímetro del incendio estaba controlado. Protección Civil de La Unión ha solicitado a la Guardia Civil el corte de la carretera, ya que los vehículos de extinción ocupan la calzada.