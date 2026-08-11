Efectivos del Plan Infomur trabajan en un incendio forestal en Moratalla - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MORATALLA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur trabajan desde las 17.19 horas en la extinción de un incendio forestal declarado en la zona de Inazares, en el término municipal de Moratalla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

En el dispositivo participan dos brigadas forestales de defensa contra incendios procedentes de Caravaca de la Cruz y Zarcilla de Ramos, así como los helicópteros MU020 y MU030 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

El incendio permanece activo y los medios continúan trabajando en la zona para controlar las llamas.