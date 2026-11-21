Victor Egío (Podemos) ondeando la bandera de Palestina durante un mitin en San Basilio (Murcia) - JAVIER CARRION

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Podemos Región de Murcia al Congreso de los Diputados, Víctor Egío, ha recordado este sábado, junto a la diputada de Podemos, Ione Belarra, a las 70.000 personas que salieron el pasado 11 de noviembre a las calles de Murcia exigiendo el derecho a una vivienda digna, "personas que quieren una alternativa, que quieren que cambien las cosas".

Egío ha criticado que que el gobierno de la Región de Murcia sea "el único de toda España que no ha hecho ni una sola vivienda de protección oficial en los dos últimos años. Pero no solo en los dos últimos años, sino en toda la última década".

El cabeza de lista de Podemos también ha lamentado que el Gobierno de España "tampoco ha hecho lo suficiente", y ha criticado que los terrenos de Carraclacla en donde iban a construirse viviendas de protección social hayan acabado con su venta "en fondos buitre".

En este sentido, ha recordado que las 70.000 personas, los jóvenes que salieron a la calle, gritaban "rentistas culpables, gobierno responsable", por lo que "el verdadero voto útil, el que va a cambiar las cosas, el que le va a dar una respuesta a toda esa gente, es una izquierda valiente como podemos", ha concluido.