1135852.1.260.149.20261120135738 El candidato de Podemos a las elecciones generales, Víctor Egío, ha mantenido este viernes un encuentro con pensionistas en el centro de mayores de San Basilio, en Murcia - PODEMOS RM

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a las elecciones generales, Víctor Egío, ha mantenido este viernes un encuentro con pensionistas en el centro de mayores de San Basilio, en Murcia donde ha detallado las propuestas de la formación morada de cara a las elecciones generales del 29N.

Egio ha defendido subir las pensiones mínimas hasta igualar el salario mínimo, así como "la jubilación anticipada sin penalización para las profesiones más duras" y "adelantar la edad de jubilación ordinaria a los 63 años sin penalización", han informado desde la formación.

Egío ha propuesto también que las personas que hayan trabajado 40 años "puedan jubilarse sin ningún tipo de recorte".

El candidato ha exigido además "hacer una auditoría de la Seguridad Social frente a los discursos que critican el sistema de pensiones". "La realidad es que tanto los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han metido la mano en la caja", ha denunciado.

"Las personas mayores son fundamentales, son las que sostienen el sistema, las que han trabajado toda la vida, las que incluso después de jubilarse nos cuidan frente a un sistema de conciliación que es completamente insuficiente. Por eso, nuestra obligación es devolverles este 29N una pequeña parte de lo que aportan", ha concluido.