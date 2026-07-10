El Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno trasladan su apoyo a Almería tras el incendio de Los Gallardos

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos, situado a escasos kilómetros del límite con la Región de Murcia, ha suscitado este viernes reacciones entre las autoridades murcianas tras conocerse las primeras víctimas mortales.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, han expresado sus condolencias a las víctimas y sus familias a través de sus respectivas cuentas en la red social X, además de trasladar su apoyo a los efectivos que continúan trabajando en las labores de extinción.

Francisco Lucas ha mostrado su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de los fallecidos y ha enviado un mensaje de ánimo a quienes combaten el fuego. "Duras noticias desde nuestra provincia vecina, Almería. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos. Mucho ánimo a todos los equipos que siguen luchando sin descanso contra las llamas. Toda nuestra fuerza desde la Región de Murcia", ha escrito.

Duras noticias desde nuestra provincia vecina, Almería.



Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos en #IFLosGallardos



Mucho ánimo a todos los equipos que siguen luchando sin descanso contra las llamas.



Toda nuestra fuerza desde la Región de Murcia. https://t.co/xuZmT68Mdm — Francisco Lucas (@Lucassayala) July 10, 2026

Por su parte, López Miras ha asegurado sentirse "consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias", al tiempo que ha trasladado "todo nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias y con todos los afectados".

Asimismo, el presidente regional ha puesto a disposición de Andalucía los recursos de la Comunidad Autónoma para colaborar en las labores que sean necesarias. "Desde la Región de Murcia ponemos a disposición todos los medios y recursos que sean necesarios para colaborar", ha señalado.