El Ejecutivo autonómico exige que 600 millones del plan estatal de redes eléctricas se destinen a la Región

El Consejero De Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación Y Mar Menor, Juan María Vázquez, Junto Al Director General De Industria, Energía Y Minas, Federico Miralles, Durante La Celebración De La Última Conferencia Sectorial De Energía - CARM

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que destine 600 millones de euros a la red eléctrica de la Región de Murcia, de los que 300 millones corresponderían a la red de distribución y otros 300 a la de transporte, tras la aprobación de un incremento de la inversión estatal en este ámbito.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha señalado que el aumento del límite de inversión para las distribuidoras eléctricas, aprobado mediante un Real Decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone que "ya no hay excusa posible para que el Ministerio no atienda nuestras necesidades de mejora de la red".

Vázquez ha celebrado que "por fin se aumente el límite de inversión", una medida que, según ha indicado, responde a "una reivindicación constante por parte del Gobierno regional" y permitirá incrementar en unos 100 millones de euros la inversión destinada a la red de distribución en la Región, hasta alcanzar los 300 millones, según ha informado la Comunidad.

El consejero ha recordado que la Comunidad trasladó el pasado mes de diciembre una batería de alegaciones tanto al Ministerio como a Red Eléctrica para reclamar actuaciones en la infraestructura eléctrica regional, al considerar que el 85% de los nodos de la red se encuentran saturados y que solo 25 de los 166 existentes disponen actualmente de potencia disponible.

Según el Gobierno regional, las actuaciones solicitadas permitirían atender proyectos industriales y residenciales que suman una demanda de más de 1.680 megavatios (MW).

Asimismo, Vázquez ha explicado que el documento de planificación de la red eléctrica que prepara el Ministerio se encuentra en fase de evaluación ambiental estratégica y ha avanzado que, previsiblemente, en septiembre comenzarán las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para analizar el impacto de la planificación y la respuesta a las alegaciones presentadas.

En este sentido, ha reclamado al Ministerio y a Red Eléctrica que "agilicen" la aprobación definitiva de la planificación "para dar seguridad al sector industrial y a posibles nuevas inversiones".