El electrolizador y el centro de formación impulsan la transformación de Escombreras en el Valle del Hidrógeno Verde

El Plan Industrial Región de Murcia 2026-2035 tiene por objetivo convertir el polo industrial del Valle de Escombreras, en Cartagena, en "un Valle del Hidrógeno Verde" y que este constituya en "un referente europeo de la industria limpia del futuro y uno de sus grandes puntos de distribución en el sur de Europa".

Así lo ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, en la clausura de la asamblea general de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables de la Región (Ahmur), en la sede de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero ha asegurado que este proyecto "marcará un hito en la historia industrial de la Región, creando un espacio en el que crecimiento y sostenibilidad avancen juntos", y ha destacado que esta transformación "ya comienza a plasmarse este 2026 a través del proyecto del nuevo electrolizador de Repsol-Enagás, el inicio de las obras del centro de formación de Fremm y la construcción de la subestación eléctrica 'Cartago' en Escombreras".

Sobre esta última, ha precisado que "conseguir que Estado y Red Eléctrica incorporen a su planificación esta infraestructura permitirá el desarrollo de los proyectos que varias compañías están desarrollando en el campo del hidrógeno verde en la zona".

A nivel regional y sobre generación de energía renovable, Vázquez ha señalado que las propuestas presentadas por el Gobierno regional a la planificación de la red eléctrica "aportarían una disponibilidad de potencia de 2.300 MW para la instalación de plantas de generación de energías limpias, lo que podría atraer y movilizar inversiones cercanas a los 1.600 millones de euros, además de diversificar más si cabe nuestro mix energético, elevando la aportación al mismo a través de la generación de hidrógeno y amoniaco verde, el e-metanol y los biocombustibles".

En este marco se sitúa el inicio de la tramitación de la planta de electrólisis de hidrógeno verde de 100 MW de Repsol y Enagás, "una inversión de 300 millones que generará 900 empleos en sus distintas fases para colocar a la Región de Murcia a la cabeza en esta tecnología de energía limpia de futuro".

El denominado 'Cartagena Large Electrolyzer' ha sido reconocido como Proyecto Importantes de Interés Común Europeo y ya ha recibido una subvención de 155 millones de euros de fondos europeos, "lo que da una idea de su importancia estratégica".

Vázquez ha afirmado que "va a ser la planta más grande de este tipo de Europa, con hasta 100 MW de potencia, duplicando la capacidad máxima de la existente en Alemania, y tendrá una producción estimada de 15.000 toneladas de hidrógeno renovable, destinadas principalmente al autoconsumo de la refinería de Repsol, como materia prima para fabricar productos esenciales con menor huella de carbono".

TECNOLOGÍAS DE FUTURO

El consejero también ha apuntado al "enorme impulso" para la conformación del Valle Verde, que supondrá el futuro Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica, que ya empieza a levantarse en el polígono industrial de Los Camachos, con un presupuesto superior a los 11 millones de euros.

En este sentido, ha puesto el centro como "ejemplo de unión de fuerzas, fruto de la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias de Cartagena y la colaboración entre el Ayuntamiento, el Gobierno regional y la patronal del metal".

Asimismo, ha señalado que la Comunidad Autónoma ya comprometió una financiación por encima de los 6,1 millones de euros, incluyendo 5,5 millones de subvención aprobada en septiembre del 2025 tanto para su construcción como equipamiento.

El centro, que dispondrá de diez aulas, incorpora un Aula de Hidrógeno Verde, "un laboratorio práctico para formación en producción y manejo de esta tecnología", ha explicado el consejero, quien ha añadido que ofrecerá formación en 30 especialidades industriales, "con una capacidad para formar entre 3.000 y 3.500 profesionales cada año".

El responsable de Industria ha asegurado que el 'Valle Verde' quiere convertirse "en un ecosistema de innovación, energía y sostenibilidad, con proyectos de hidrógeno verde, amoniaco verde, biocombustibles y generación de energías renovables a gran escala".

Allí también se concentrarán los esfuerzos de descarbonización de los sectores más complicados, "como son el petroquímico o el transporte pesado, punteros en esta región y que a su vez son esenciales para garantizar el crecimiento y empleo futuros".

"Hay inversiones de más de 1.000 millones de euros asociadas a esta transformación del Valle de Escombreras en el 'Valle Verde', inversiones que nos permitirán reducir emisiones, generar empleo cualificado y atraer nuevas empresas tecnológicas al ecosistema de investigación de la Región", ha apuntado.

El consejero ha visitado, tras la clausura de la asamblea, el Taller de Hidrógeno Verde de Ahmur, donde ha podido conocer las acciones de formación que la asociación desarrolla en el mismo.

Para finalizar, Vázquez ha insistido en la idea de que el Plan Industrial "está pensado principalmente para los jóvenes", remarcando que su previsión es de 60.000 oportunidades de empleo, de las que alrededor de 17.000 serán nuevos puestos de trabajo, y una gran parte se concentrará en la zona de Cartagena y el Valle de Escombreras.