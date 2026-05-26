El electrolizador de Repsol aportará 7,2 millones en impuestos de construcciones a Cartagena

Refinería de Repsol en el Valle de Escombreras - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El electrolizador de hidrógeno renovable que la empresa Repsol proyecta en Cartagena aportará 7.212.112,72 euros al Ayuntamiento en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Una cuantía corresponde a un presupuesto de obra de 180.302.818,24 euros.

Así lo ha avanzado este martes en una entravista en Onda Regional la alcaldesa de la ciudad portuaria, Noelia Arroyo, quien ha explicado que el proyecto "supondrá un ingreso directo para las arcas municipales y reforzará el papel industrial y energético de Cartagena".

El proyecto se desarrollará en el entorno del complejo industrial de Repsol en el Valle de Escombreras y contempla un electrolizador de 100 MW para producir hidrógeno renovable a partir de agua y electricidad de origen renovable, según ha informado el Consistorio.

La inversión global comunicada por la compañía supera los 300 millones de euros y cuenta con participación de Enagás Renovable, que tendrá un 25% del proyecto.

La regidora ha explicado que la inversión "ha tenido respaldo económico europeo y ha tenido toda la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, que ha puesto sus técnicos al servicio del proyecto para reducir al mínimo los trámites administrativos".

Repsol ha previsto que la instalación pueda producir hasta 15.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, con una reducción de emisiones estimada de hasta 167.000 toneladas de CO2 al año y una previsión de unos 900 empleos directos, indirectos e inducidos durante sus distintas fases. La entrada en operación está prevista para 2029.