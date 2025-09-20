Elena Ruiz ensalza en su pregón la labor de los festeros en la recuperación del patrimonio

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los principales personajes de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, Himilce, Emilia Paula, Aníbal y Escipión, escoltados por una amplia representación de Tropas y Legiones, se han dado cita este viernes 19 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento para arropar a la pregonera de la XXXVI edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, Elena Ruiz Valderas.

En su alocución, desde el balcón principal del Palacio Consistorial, ha estado acompañada por la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto a miembros del gobierno y la corporación municipal, la consejera de Turismo, Carmen Conesa, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, y el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo José Conesa.

Antes de dar paso a la pregonera, la alcaldesa ha hecho alusión a la unidad, por encima de todo, que fomenta estas fiestas, "en estos tiempos de guerra, en Cartagena convertimos una guerra antigua en una fiesta de la paz, sois dos ejércitos, pero un solo pueblo unido por la fiesta". Y no ha faltado en sus palabras un guiño a Elena Ruiz, "los de Aníbal fundasteis Cartagena y vuestras murallas son los únicos restos cartagineses del continente, y los de Escipión levantasteis el teatro que, 20 siglos después, excavó nuestra pregonera".

Tras la arenga de Noelia Arroyo, era el turno de la pregonera de la XXXVI edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, Elena Ruiz Valderas, que como arqueóloga y directora del Museo del Teatro Romano, no ha dudado en destacar en su discurso la importancia que, desde sus inicios, han tenido las fiestas en la recuperación del patrimonio arqueológico y cultural de la ciudad.

"Dos hitos de la arqueología cartagenera (en referencia al hallazgo de la Muralla Púnica y la identificación del Teatro Romano en las excavaciones que se llevaban a cabo en el solar de Condesa Peralta) marcaron sin duda el comienzo de una etapa de recuperación del patrimonio histórico en íntima relación con las Fiestas", señalaba Ruiz Valderas, sin dejar a un lado a los "5.000 festeros detrás apoyando en todo momento".

Precisamente la labor de los festeros ha sido uno de los ejes del pregón, recordando "la enorme cantidad de colaboraciones que los festeros han realizado con el Museo Arqueológico Municipal, o en todos los nuevos y numerosos Museos de la ciudad, además de vuestros numerosos proyectos solidarios, e iniciativas educativas como "la Batalla Cultural", en el que participan cada año más colegios, o el proyecto Erasmus plus, Aníbal en Europa".

La pregonera ha repasado también algunos de sus momentos favoritos de las fiestas, como la recreación, como la Fundación de Qart Hadast por el general cartaginés Asdrúbal Barca, las bodas de Aníbal e Himilce, que unen Cartago e iberia, la destrucción de Sagunto, la salida de las tropas de Aníbal hacia Roma y la Gran Batalla que finaliza con la conquista de Qart Hadast a manos del general Publio Cornelio Escipión.

Recordando a los asistentes que "nuestra ciudad es un tesoro, es un privilegio vivir en ella, es un privilegio revivir nuestra Historia", Elena Ruiz Valderas finalizaba el discurso con dando comienzo a las fiestas que llenarán de historia y diversión la ciudad hasta el domingo 28 de septiembre.

En el transcurso del acto se ha hecho entrega del título de Festero Honoris Causa a la Federación de Carnaval de Cartagena, reconocimiento que ha recogido su presidente, Eduardo Pignatelli.