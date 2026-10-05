ElPozo Alimentación y Rubio Snacks se unen en una colaboración de Patatas Fritas Premium Legado Ibérico

Patatas Fritas Premium Legado Ibérico, el nuevo producto nacido de la alianza estratégica entre ElPozo Alimentación y Rubio Snacks - GRUPO FUERTES
MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
ElPozo Alimentación, a través de su marca Legado Ibérico, y Rubio Snacks, empresa especialista en la fabricación y comercialización de aperitivos, se han unido en una acción de cobranding para lanzar las Patatas Fritas Premium Legado Ibérico, una propuesta que traslada la excelencia del ibérico al mercado del snacking premium.
Las Patatas Fritas Premium Legado Ibérico han sido desarrolladas de manera conjunta por ambas compañías, pero con un ADN íntegramente propio de Legado Ibérico. El producto incorpora un aroma exclusivo creado específicamente para esta colaboración, que traslada de forma auténtica el sabor único y exclusivo, y el carácter del jamón ibérico al formato aperitivo.
Este nuevo producto estará disponible en un primer formato de 120 gramos y caja expositora de 10 unidades, han informado desde la compañía.
"El packaging responde a la imagen gourmet de la marca con un diseño elegante y reconocible, coherente con su posicionamiento premium y con una propuesta que amplía los momentos de consumo hacia el creciente mercado de snacks de calidad, con sabores auténticos y arraigados en la gastronomía española", han explicado.
Con este modelo de colaboración de marca, Legado Ibérico y Rubio Snacks esperan llegar juntos al consumidor que busca aperitivos de mayor calidad con un producto conjunto que aprovecha las fortalezas de cada una. Este nuevo producto responde a la creciente demanda de aperitivos premium, donde Legado Ibérico y Rubio Snacks aportan un valor diferencial.