ElPozo despliega una gran lona en el centro de Madrid para reforzar su apoyo a la Selección Española

ElPozo despliega una gran lona en la plaza Santo Domingo de Madrid para reforzar su apoyo a la Selección Española - GRUPO FUERTES

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

ElPozo Alimentación ha desplegado una lona de 1.176 metros cuadrados en la Plaza de Santo Domingo de Madrid, uno de los enclaves con mayor tránsito y visibilidad de la capital, para reforzar el apoyo de la compañía a la Selección Española de Fútbol.

La iniciativa, que permanecerá visible hasta el 28 de junio bajo el lema 'La Roja tiene hambre', busca conectar emocionalmente con la afición en un momento clave del calendario deportivo, según ha informado el Grupo Fuertes.

Esta acción se enmarca en la campaña que ElPozo Alimentación, patrocinador oficial de la Selección hasta 2030, ha promovido para este campeonato, que incluye diferentes activaciones para acompañar a los aficionados antes y después de cada partido.

Junto a esta acción, ElPozo Alimentación ha desarrollo una amplia campaña que incluye promociones y activaciones en punto de venta, acciones especiales en redes sociales y contenidos para acercar aún más la experiencia del fútbol y la gastronomía al consumidor.

Además, ElPozo Alimentación ha activado una 'fan zone' en la Plaza de Colón de Madrid, uno de los puntos de encuentro más populares para los seguidores de La Roja.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de comunicación de ElPozo y ha sido gestionada en colaboración con Havas Media y CA Sports Marketing, consolidando la presencia de la marca en uno de los principales espacios del país.