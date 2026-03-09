ElPozo ExtraTiernos presenta junto a Belén Rueda la campaña 'Siempre hay espacio para la ternura'

Imagen del nuevo spot ElPozo ExtraTiernos - GRUPO FUERTES

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

ElPozo ExtraTiernos ha presentado este lunes 'Siempre hay espacio para la ternura, su nueva y emotiva campaña de comunicación con la que reivindica el valor de la ternura en la familia y en los vínculos sociales, un valor que forma parte del ADN de la marca y de sus productos, y que define la línea de comunicación de ElPozo ExtraTiernos.

La actriz Belén Rueda vuelve a convertirse en la embajadora de la marca y protagoniza un spot en el que la reconciliación, el afecto y los lazos familiares se ensalzan como valores esenciales que promover en de la sociedad, según ha informado el Grupo Fuertes.

La película contará con una versión de un minuto y medio para redes sociales y otra de treinta segundos para televisión.

La creatividad también destaca la labor de los carniceros, considerados los auténticos prescriptores de ElPozo ExtraTiernos, mediante dos piezas de diez segundos en las que Juan, su carnicero de confianza, siempre ofrece la solución perfecta para triunfar en las cenas.

Además, se llevarán a cabo varios momentos internos de televisión en programas de máxima audiencia, que darán a conocer la nueva acción de comunicación y sus productos.

La campaña 360 se complementará con acciones en punto de venta, contenidos en redes sociales y una acción de alto impacto en Madrid que la marca presentará en próximas semanas, acercando la ternura al día a día y a pie de calle.

A través de la nueva campaña 'Siempre hay espacio para la ternura', Pablo Olivares, CMO de El Pozo Alimentación, enfatiza el valor emocional de la marca: "ElPozo ExtraTiernos sigue desarrollando la necesidad de ternura más que nunca en nuestro día a día y en nuestra sociedad, al igual que lo hacemos con nuestra gama de productos, ofreciendo la más completa e innovadora del mercado, fortaleciendo así nuestro vínculo con los consumidores".

La marca ha sido galardonada este año con la distinción 'Producto del Año Innovación 2026', por sus gamas diferenciales de escalopines de lomo y vacuno, y solomillos ExtraTiernos marinados y Del Chef en todas sus variedades. El sello distintivo ya se incluye en las etiquetas de estas referencias y se acompañará de una campaña en punto de venta.