Emergencias atiende a 9 personas, entre ellas dos menores, por el incendio de un piso en Murcia

Incendio de un piso en la avenida San Juan de la Cruz, en Murcia - ELABORACIÓN PROPIA - EUROPA PRESS (2025)

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios de emergencias han atendido este martes a un total de 9 personas, entre ellas cinco mujeres, dos varones y dos menores, como consecuencia de un incendio declarado en un piso de un edificio del polígono Infante don Juan Manuel de Murcia, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y los bomberos.

El aviso a la sala de los Bomberos ha entrado a las 6.51 horas, alertando de un incendio en un piso de la avenida San Juan de la Cruz, al lado del parque de bomberos del Infante de la capital murciana.

A esa misma hora, la sala del '1-1-2' recibía varias llamadas de vecinos del inmueble afectado informando de que veían salir mucho humo y llamas de la vivienda.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias medicalizadas con sanitarios del 061.

En concreto, del parque Infante han salido cuatro vehículos (primera salida, media, escala y cuba), con un total de 14 bomberos.

A su llegada, sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia han atendido y trasladado a 9 personas, de las que cuatro, adultos, han tenido que ser trasladadas al hospital Reina Sofía de Murcia, afectadas con carácter leve por la inhalación de humo. El resto no han precisado traslado a centro hospitalario.