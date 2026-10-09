Las emociones y las historias humanas inauguran este sábado la sección oficial de largometrajes del IBAFF 2026

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las proyecciones de largometrajes de la sección oficial del IBAFF 2026, el Festival Internacional de Cine de Murcia comienzan este sábado, 10 de octubre. Será en la Filmoteca Regional Francisco Rabal, abriendo estas sesiones gratuitas abiertas al público que reafirman la apuesta del festival por mostrar nuevas miradas, historias y propuestas del panorama cinematográfico internacional.

Y lo harán con 'Tangles', 'Fatherland' y 'Follies', tres películas que exploran cuestiones universales como los vínculos familiares, la identidad, la memoria y las relaciones personales, a través de relatos y perspectivas muy diferentes. La jornada se completará con una nueva edición de los Catametrajes del IBAFF (12.30 horas), una experiencia que combina cine y vino de la mano de Bodegas Carchelo en el Cuartel de Artillería.

HISTORIAS HUMANAS

La primera proyección será la de Tangles (17.00 horas), dirigida por la cineasta canadiense Leah Nelson y que podrá verse en versión original subtitulada en español (VOSE). Cuenta la historia de Leavitt, cuya madre recibe un diagnóstico de Alzheimer a los 55 años. Ante esta situación, regresa a la pequeña y conservadora localidad canadiense que había dejado atrás, donde deberá enfrentarse a una compleja relación familiar y el progresivo deterioro de su madre.

Continuará la sesión 'Fatherland' (19.30 horas), del reconocido director y guionista polaco Pawel Pawlikowski. La cinta, también en VOSE, explora la relación entre el escritor y premio Nobel Thomas Mann y su hija Erika, actriz, escritora, y piloto de carreras. Ambientada en la Guerra Fría, narra el viaje de ambos por Alemania tras el regreso de Mann de su exilio en Estados Unidos, recorriendo un país marcado por profundas divisiones políticas y familiares.

Esta primera jornada de la sección oficial se cerrará con 'Follies' (Folichonneries) (21.30 horas), dirigida por Eric K. Boulianne y que proyectará en VOSE. La película sigue a François y Julie, una pareja que tras 16 años juntos decide abrir su relación para explorar nuevas experiencias y profundizar en su autodescubrimiento. Sin embargo, con dos hijos y una relación consolidada en juego, el proceso resulta más complejo de lo esperado.

ENTRE CINE Y VINO

La programación del día incluirá también una nueva edición de los Catametrajes del festival, una actividad que fusiona el séptimo arte con la experiencia gastronómica de una cata de vinos en colaboración con Bodegas Carchelo. La asistencia está abierta al público y es gratuita, aunque será necesario confirmar previamente la participación enviando el nombre y los apellidos al correo protocolo@ibaff.com.

En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar del cortometraje 'La hoguera', una obra a medio camino entre el documental y la ficción que retrata la vida de un barrio y de sus habitantes. La historia se centra en Lionel, amigo íntimo del director, cuya situación familiar parece conducirlo hacia un destino marcado por la soledad.