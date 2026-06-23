El empleo en el sector regional de la hostelería y las agencias de viajes aumenta un 2,4% en mayo

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MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empleo en las actividades de hostelería y agencias de viajes de la Región de Murcia alcanzó en mayo los 51.725 trabajadores, lo que representa un incremento interanual del 2,4%, según la explotación realizada por Turespaña a partir de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este crecimiento supera al registrado en el conjunto de España, donde el empleo en estas actividades aumentó un 2,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Del total de afiliados, 42.162 corresponden a trabajadores asalariados, que representan el 81,5% del empleo turístico vinculado a la hostelería y las agencias de viajes.

Esta cifra supone un incremento interanual del 2,8%, también por encima del registrado en el conjunto nacional (2,3%).

Por su parte, el empleo autónomo alcanzó los 9.563 afiliados, el 18,5% del total, tras crecer un 0,9% respecto a mayo de 2025. En el acumulado de los cinco primeros meses de 2026, la afiliación media en hostelería y agencias de viajes se situó en 48.926 trabajadores.

Este volumen representa un aumento interanual del 2,3%, 1.098 afiliados más que en el mismo periodo del año anterior, y supera ligeramente el crecimiento registrado en el conjunto de España (2,1%).