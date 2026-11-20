Archivo - El empleo turístico alcanza en octubre un récord de 70.494 afiliados en la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en octubre 70.494 afiliados a la Seguridad Social en el conjunto de actividades turísticas, la cifra más alta de la serie histórica para este mes. El dato supone un incremento del 4,8% respecto al mismo periodo de 2025, con 3.204 trabajadores más, y representa el 10% del total de afiliados de la economía regional, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por su parte, las actividades de hostelería y agencias de viajes sumaron 50.479 afiliados al cierre de octubre, también el mayor registro para este mes. Esta cifra supone un aumento interanual del 4,4% y un crecimiento del 1,1% respecto a septiembre, frente al descenso mensual del 2,7% registrado en el conjunto de España para estas actividades, según la explotación de los datos del Ministerio realizada por Turespaña.

Del total de afiliados en hostelería y agencias de viajes, 41.125 eran asalariados, el 81,5%, lo que representa un aumento del 5,5% respecto a octubre de 2025. Los 9.354 trabajadores autónomos restantes, el 18,5%, mantuvieron su nivel de afiliación respecto al mismo mes del año anterior.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez Carrasco, ha señalado que el aumento de la afiliación una vez finalizada la temporada estival "representa una muestra clara del avance de la desestacionalización del sector", al mantenerse el crecimiento más allá de los meses de mayor afluencia de visitantes, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En el acumulado de enero a octubre, la afiliación media en hostelería y agencias de viajes alcanzó los 49.757 trabajadores, el registro más elevado de la serie histórica para ese periodo. Son 1.180 afiliados más que en los diez primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 2,4%.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2026 también reflejan un aumento del empleo vinculado al turismo en la Región. Entre julio y septiembre, el número de ocupados en estas actividades alcanzó las 61.734 personas, un 8,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento superó en 3,5 puntos porcentuales la media nacional, situada en el 5,4%, y se tradujo en 5.036 ocupados más que en el tercer trimestre de 2025, según la explotación de la EPA realizada por Turespaña.