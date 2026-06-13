Un empresario murciano lanza 'Escritor', primera plataforma de IA que entrena la escritura como en un taller literario

El empresario murciano Alejandro Garriga - CEDIDA AUTOR

MURCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empresario murciano Alejandro Garriga ha lanzado 'Escritor', una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) que entrena la escritura creativa como si de un taller literario se tratara.

No fue una idea de negocio lo que empujó a Alejandro Garriga a pasar varios meses programando una aplicación de inteligencia artificial (IA), sino más bien "la frustración de terminar un taller literario, volver a casa con el cuaderno lleno de notas y sentir que la llama se apaga sin nadie que la avive".

Garriga, fundador y director de Tictag Branding Digital, llevaba años compaginando su trabajo en comunicación y branding con una pasión que guardaba con discreción: la escritura creativa. Fue Juan Pedro Romera, escritor y docente, quien le abrió la puerta.

A través de su programa 'Era tu vez' y de los talleres de 'Espacio para Contar', Romera le enseñó que escribir no es un talento reservado a unos pocos, sino una habilidad que se entrena, que se trabaja, y que tiene mucho que ver con aprender a conectar con uno mismo, a jugar con las palabras y a atreverse a contar la historia que uno lleva dentro.

Según cuenta Garriga, "lo que empezó como un despertar personal se convirtió en una obsesión formativa". Así, se matriculó en dos talleres del Club Renacimiento, la comunidad literaria que reúne a algunos de los nombres más reconocidos de la narrativa española contemporánea.

Junto a escritores como Leonardo Cano, Miguel Ángel Hernández, Ginés Sánchez y Elvira Navarro, aprendió que la escritura se perfecciona en el roce, en la corrección, en la mirada del otro. "Salías del taller con ganas de escribir durante semanas", recuerda Garriga. "Pero la vida diaria lo devora todo. Y cuando volvías a sentarte a escribir, ya no tenías a nadie que te dijera si ibas bien encaminado o si estabas cometiendo los mismos errores de siempre".

"La escuela no puede terminar cuando termina el curso". De esa necesidad nace 'Escritor' (https://escritor.camp/), una plataforma de inteligencia artificial diseñada específicamente para el perfeccionamiento de la escritura creativa en castellano. Pero Garriga es muy claro en lo que no es: "Esto no es un sustituto de los profesores ni de los talleres. Es justamente lo contrario: es lo que viene después".

"NO ESCRIBE POR TI, TE HACE ESCRIBIR MEJOR"

La aplicación está concebida como un taller permanente. Los usuarios envían sus textos y reciben correcciones detalladas de una tutora de IA entrenada para analizar voz narrativa, ritmo, precisión léxica, estructura y cohesión. No es una herramienta que escribe por ti: es una herramienta que te obliga a escribir mejor.

"Cuando tienes a alguien como Elvira Navarro o Miguel Ángel Hernández leyendo tu texto y señalándote exactamente por qué una frase no funciona, aprendes de una manera que no tiene comparación", explica Garriga. "Lo que hemos intentado hacer es trasladar esa dinámica de corrección rigurosa y continuada a un entorno accesible, disponible siempre, que recuerda tu evolución y que no te suaviza el veredicto porque quiera quedar bien contigo", añade.

EL VALOR DE LO HUMANO EN LA ERA DE LA IA

'Escritor' no pretende competir con la formación humana, sino complementarla. La plataforma está organizada en módulos progresivos -desde el trabajo con la frase y el párrafo hasta la construcción de personajes, el punto de vista o la escritura libre- y mantiene un hilo narrativo que permite a la IA recordar los textos anteriores del usuario y detectar patrones, tanto en sus fortalezas como en sus errores recurrentes.

"Lo que me enseñaron Juan Pedro, Leonardo o Ginés no lo puede replicar ninguna máquina", admite su creador sin ambigüedad, para añadir, "pero lo que sí puede hacer la tecnología es darte un espejo honesto cada vez que escribes, sin que tengas que esperar al próximo taller, sin que nadie te juzgue y sin excusas para no practicar".

La plataforma está disponible desde 'escritor.camp' en versión gratuita -con acceso básico al taller- y en planes de suscripción mensual y anual que desbloquean todos los módulos, un mayor volumen de correcciones y funcionalidades como la escritura libre con múltiples modos creativos o la participación en concursos literarios.

SOBRE TICTAG BRANDING DIGITAL

Tictag Branding Digital (https://www.tictag.es/) es una agencia de comunicación y branding con sede en Murcia fundada por Alejandro Garriga. Con más de una década de experiencia en estrategia de marca, identidad visual y comunicación corporativa, la compañía da el salto al desarrollo de productos digitales propios con Escritor como primera iniciativa.