Empresarios de San Javier participan en un curso de IA aplicada al sector turístico convocado por el Ayuntamiento

Representantes de empresas de San Javier vinculadas al sector turístico participan en una jornada formativa organizada por la Concejalía de Turismo y Playas - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Representantes de empresas de San Javier vinculadas al sector turístico han participado este viernes en una jornada formativa organizada por la Concejalía de Turismo y Playas y centrada en la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito profesional.

Durante la sesión, inaugurada por la concejala Estíbaliz Masegosa, se han abordado los retos de sostenibilidad y competitividad actuales, permitiendo a los asistentes descubrir el potencial de esta tecnología para mejorar sus servicios.

"Este curso ayuda a comprender cómo aplicar la inteligencia artificial en el sector, de manera práctica, responsable y alineada con los retos actuales de sostenibilidad y competitividad y a descubrir el potencial real de la IA en nuestras empresas", ha dicho Masegosa.

La consultora especializada Silvana López ha sido la encargada de impartir el curso, de carácter gratuito, en el que se han explorado diversos modelos de lenguaje avanzados, como Claude, Gemini y Copilot, además de herramientas específicas para la traducción, el diseño visual y la generación de imágenes.

Esta iniciativa, que supone la tercera acción formativa del sector en el municipio, se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de San Javier y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.