Las empresas familiares premian a Urdecon, Inoxpaser y Antonio José Gómez de Juan de Dios Climatización

La XXIX gala de los Premios Herentia, organizada por AMEFMUR, también ha rendido homenaje póstumo a José Fuertes y distinguido a Ibermutua con motivo de su centenario - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) ha celebrado esta noche la XXIX edición de los Premios Herentia, una gala que ha reunido a cerca de 300 representantes del ámbito empresarial, económico, político y social de la Región para reconocer la trayectoria, la dedicación y el legado de compañías y familias empresarias.

En esta edición, Urdecon ha recibido el Premio Herentia a la Empresa Familiar del Año; Inoxpaser ha sido distinguida con el galardón Familia Empresaria, y Antonio José Gómez, de Juan de Dios Climatización, ha obtenido el IV Premio Legado Fórum de Jóvenes. Asimismo, la asociación ha concedido dos menciones de honor: una a Ibermutua y otra, a título póstumo, a José Fuertes, cofundador y consejero delegado de Grupo Fuertes.

El presidente de Amefmur, José María Tortosa, ha sido el encargado de inaugurar la ceremonia, durante la que ha destacado el 30 aniversario de la asociación y ha recordado a quienes hicieron posible su nacimiento. "Son tres décadas de historia, trabajo y compromiso, pero, sobre todo, de personas que creyeron en la fuerza de las empresas familiares y entendieron que, uniendo esfuerzos, podrían construir un futuro mejor", ha señalado.

Además, se ha referido al contexto de incertidumbre internacional y a la rapidez de los cambios tecnológicos, que plantean nuevos desafíos. En este sentido, ha asegurado que "las empresas familiares estaremos a la altura de los retos y responsabilidades que tenemos por delante" y ha subrayado la voluntad de los empresarios de seguir invirtiendo, creando empleo y asumiendo riesgos para dejar compañías mejores a las próximas generaciones.

EMPRESAS Y ENTIDADES GALARDONADAS

El primer reconocimiento de la noche ha sido un homenaje póstumo a José Fuertes por su compromiso con el territorio, su trayectoria y su gestión responsable al frente de uno de los principales grupos empresariales de la Región. Augusto Fuertes, vicepresidente de Grupo Fuertes, ha recogido la mención de honor de manos de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y de la tesorera de Amefmur, Estefanía Hidalgo.

Ibermutua, que este año celebra su centenario, ha sido la siguiente entidad distinguida por su trayectoria y su labor en la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Su presidente, Juan Roca, ha recogido el reconocimiento de manos del presidente de honor de Amefmur, Tomás Fuertes, y del vicepresidente segundo de la asociación, Raúl Colucho.

A continuación, se han entregado los tres grandes premios de la noche. El IV Premio Legado Fórum de Jóvenes ha recaído en Antonio José Gómez, miembro de la segunda generación de Juan de Dios Climatización, por su trayectoria dentro de la compañía, su implicación en la gestión del negocio y su compromiso con la continuidad y transmisión de valores.

La cuarta teniente de alcalde y concejala delegada de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, y el presidente del Fórum de Jóvenes de Amefmur, Sixto Palacín, han sido los encargados de entregarle la distinción.

Por su parte, Inoxpaser ha obtenido el Premio Familia Empresaria en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria, su apuesta por la innovación y la especialización técnica, así como por el impulso del proyecto familiar en manos de la segunda generación. Su consejera delegada, Ana Bernal, ha recogido el galardón de manos del consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y del presidente de CROEM, Miguel López Abad.

La velada ha culminado con la entrega del Premio Herentia a la Empresa Familiar del Año a Urdecon. Fundada en 1979, la compañía cuenta con más de 45 años de trayectoria en el sector de la construcción, con una actividad centrada en la obra civil, la edificación y los proyectos industriales.

El galardón reconoce su capacidad para evolucionar, afrontar nuevos retos y desarrollar infraestructuras que contribuyen al progreso de la sociedad, manteniendo la filosofía y el legado de su fundador. Su CEO, Enrique Fernández, ha recogido el premio de manos del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y del presidente de Amefmur, José María Tortosa.