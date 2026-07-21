Las empresas de inserción de la Región de Murcia generaron 180 contratos de trabajo durante 2025

Un momento de la presentación de la Memoria 2025 de Crysalia, entidad que aúna a las empresas de inserción en la Región. - CARM

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez personas en riesgo de exclusión social que completaron su itinerario de inserción laboral durante 2025 lograron incorporarse al mercado laboral ordinario, según recoge la memoria presentada este martes por Crysalia, la entidad que agrupa a las empresas de inserción de la Región de Murcia.

El documento señala que estas empresas formalizaron 180 contratos durante el pasado año. De ellos, 72 personas continúan con un contrato de inserción, 19 finalizaron su proceso de inserción y otras 20 completaron definitivamente su itinerario, de las que 14 accedieron posteriormente a un empleo en el mercado laboral ordinario, según ha informado la Comunidad.

Los datos se han dado a conocer este martes durante la presentación de la memoria de Crysalia, un acto en el que ha participado el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, junto al presidente de la entidad, José Manuel García.

Marín ha destacado que el porcentaje de inserción laboral "demuestra la capacidad que tienen las empresas de inserción para tender puentes hacia un empleo estable y abrir la puerta a nuevos proyectos de vida".

La memoria también refleja que, por cada euro de ayudas públicas recibido durante 2025, las empresas de inserción generaron un retorno de 2,04 euros para las administraciones.

Asimismo, el consejero ha señalado que el Gobierno regional ha destinado este año 400.000 euros a ayudas para las empresas de inserción social y ha indicado que está prevista una segunda convocatoria por la misma cuantía.