El 2% de las empresas 'zombis' españolas se localiza en la Región de Murcia

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia alberga un total de 829 empresas 'zombi' --aquellas sociedades activas con más de diez años de vida que encadenan dos ejercicios consecutivos sin poder cubrir sus costes financieros con sus propios beneficios--, lo que representa el 2% del total de las existentes a nivel nacional.

Así se desprende del 'Estudio sobre las empresas zombi en España' publicado este viernes por Informa D&B, compañía filial de Cesce líder en el suministro de información comercial y financiera.

A nivel general, el informe revela que España cuenta con 35.276 sociedades en esta situación de vulnerabilidad financiera, una cifra que equivale al 3% del tejido empresarial activo recogido en la base de datos de la consultora.

Este volumen global supone un descenso del 11% en comparación con los registros de 2021 y, de manera más acusada, refleja una caída del 27% respecto a los máximos alcanzados en 2023, cuando el impacto económico derivado de la crisis sanitaria del Covid-19 disparó temporalmente este tipo de firmas insolventes.

La directora de Estudios de INFORMA D&B, Nathalie Gianese, ha destacado que "las cifras de empresas que se pueden calificar como zombis han mejorado notablemente respecto a 2023 tras el crecimiento experimentado por el impacto de la crisis sanitaria de 2020".

Asimismo, la experta señala la resistencia de estas firmas, dado que de las más de 35.600 corporaciones censadas bajo este perfil en 2025, el 49% permanece todavía en idéntica situación de asfixia financiera, mientras que apenas un 5% ha cesado formal o informalmente su actividad económica.

Por distribución geográfica, la mitad de las empresas con problemas de cobertura de intereses se concentra en tres comunidades autónomas: la Comunidad de Madrid (20,5%), Cataluña (18%) y Andalucía (11%). Les siguen Galicia y el País Vasco, con un 7% y un 5% del total nacional, respectivamente.

El estudio puntualiza que, si se cruzan estas cifras con el peso proporcional que cada región tiene en el tejido productivo general, las desviaciones más significativas al alza se localizan en Madrid (2,64 puntos porcentuales por encima de su media) y Galicia (1,44 puntos más).