El encendido navideño en Murcia será el sábado 21 de noviembre y estará acompañado de un espectáculo en Belluga

Operarios instalando la decoración navideña junto al Teatro Romea - EUROPA PRESS

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 8.500.000 bombillas LED de ultrabajo consumo que harán brillar la Navidad en el municipio de Murcia se encenderán de manera simultánea el próximo sábado 21 de noviembre a las 19.00 horas.

El encendido estará acompañado de un espectáculo en la plaza del Cardenal Belluga, según ha adelantado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, que ofrecerá más detalles sobre este evento en los próximos días.

Avilés ha explicado que la decoración luminosa será "elegante y con luz cálida" y tendrá elementos como campanas, nacimientos y referencias a los Reyes Magos con el objetivo de ofrecer una "Navidad tradicional". Además, contará con la Estrella como hilo conductor.

Más de 50 operarios trabajan estos días en la instalación de más de 1.400 arcos de luces en las 59 pedanías y los ocho distritos del municipio, ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén. En total se colocarán más de cinco kilómetros de guirnaldas luminosas y 20 árboles de Navidad en pedanías, plazas y lugares destacados, así como en los mercadillos que se repartirán por toda la ciudad.

Además, se instalarán alfombras, adornos florales y maceteros retroiluminados que el Ayuntamiento de Murcia distribuirá entre los comercios. Asimismo, el Consistorio entregará a las pedanías árboles para que sean decorados por niños en los talleres municipales.