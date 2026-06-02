El enfrentamiento de la Mesa de Edad retrasa el comienzo del debate de la moción de censura en Cartagena dos horas

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Cartagena para debatir y votar la moción de censura contra la alcaldesa Noelia Arroyo ha estado protagonizado por la Mesa de Edad compuesta por el concejal del Partido Popular (PP) Ignacio Jáudenes, como miembro más joven, y Enrique Pérez Abellán, de MC Cartagena, como el de más edad.

La sesión ha comenzado con una deliberación de 20 minutos de ambos ediles con la secretaria del Pleno para decidir si se cumplían los requisitos para que se celebrará, lo que ha provocado quejas por parte de los concejales socialistas que han señalado que "la convocatoria es automática e irrevocable".

Tras esta deliberación, la secretaria del Pleno ha considerado oportuno que no se celebrará. Tras esto, ha comenzado el rifirrafe entre Pérez Abellán y Jáudenes, puesto que el primero está a favor de que el pleno siga adelante y el 'popular' no.

Pérez ha intentando imponer su puesto como miembro de mayor edad de la mesa para tomar él la decisión, lo que el edil del PP ha rechazado de manera inmediata. Dado que no se ponían de acuerdo, en varias ocasiones Pérez ha emplazado a aclarar el asunto en los juzgados.

En el Salón de Plenos de Cartagena este martes no está presente el concejal no adscrito Diego Salinas, firmante en un primer momento de la moción, pero que presentó un escrito solicitando que no se votará este lunes junto a Beatriz Sánchez del Álamo.

La secretaria del Pleno ha insistido en que "no se cumplen los requisitos" para se vote la moción porque no se cumple la mayoría absoluta tras caerse estos dos ediles.

Pérez Abellán y Jáudenes se han enzarzado en continuas discusiones, interrupciones y acusaciones, por parte del concejal de MC, de apagar el micrófono. El edil del PP ha pedido un receso varias veces a lo que Pérez Abellán se ha negado y ha dado la palabra a Giménez Gallo al que Jáudenes ha cerrado el micrófono.

Llegado este momento, la alcaldesa Noelia Arroyo ha intervenido preguntando si se cumplían o no las condiciones para celebrar el pleno. "Si no se cumple la normativa, sea cual sea el resultado, si se celebra, pediremos la nulidad porque se está incumpliendo la ley", ha asegurado Arroyo. "No vamos a participar de esta mentira", ha añadido.

"Vamos a hacer un receso para no dar un espectáculo" ha pedido Jáudenes después de que la secretaria afirmara que no iba ser ella quien decidiera si se celebraba o no. Nada de esto ha servido ya que Pérez Abellán ha seguido negándose al descanso y ha vuelto a dar la palabra a Giménez Gallo que ha vuelto a ser interrumpido por Jáudenes insistiendo en que no había debate.

Por su parte, Jáudenes ha repetido en varias ocasiones que llevar adelante este pleno sería ilegal, y ha afirmado que "no vamos a incurrir en ningún ilícito".

Giménez Gallo le ha acusado de no dejarle intervenir y ha afirmado que lo denunciaría si le cortaba el micrófono por tercera vez, como así ha sucedido cuando ha querido hablar.

En mitad de estas discusiones, tanto el concejal de Vox, Gonzalo López Pretel, como el interventor han abogado por un receso "para estudiarlo bien".

"Siempre quedará lo que está pasando aquí esta mañana, se está tratando de presionar a una persona utilizando todo tipo de artimañas", ha denunciado Giménez Gallo.

Pasadas las dos horas del comienzo de la sesión, y en mitad de una reunión de los portavoces municipales con la secretaria del pleno, Arroyo ha encendido su micrófono para pedir que se suspendiera y que se emita informe por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Así, ha pedido que se "continúe advirtiendo de la ilegalidad que se está acometiendo ahora mismo por incumplimiento y por posible prevaricación".

Tras este parón, Jáudenes ha explicado que el Grupo Municipal Popular y la concejal no adscrita Beatriz Sánchez del Álamo no estan a favor de que el pleno se celebre. "Se está coaccionando a concejales del Ayuntamiento a sabiendas de que se está cometiendo un ilícito penal", ha añadido.

Por su parte, Pérez Abellán ha reiterado su deseo de que la sesión continúe. "Si algo tiene que suceder que lo digan instancias mayores", ha indicado, para a continuación dar la palabra al candidato a la alcadía Giménez Gallo haciendo uso de su voto de calidad.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))